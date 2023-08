Organisatie schrapt Condroz Rally na dodelijk ongeval vorig jaar

De 49e editie van de Condroz Rally, die op 4 en 5 november zou plaatsvinden, is geannuleerd. Het BK telt zo nog 12 manches, zes met het label ‘Championship’ en zes met het label ‘Cup’.

‘De tragedie die zich heeft voorgedaan tijdens de vorige editie van de Condroz Rally heeft voor veel discussies gezorgd’, zo klinkt het in een persbericht. ‘De Koninklijke Motorclub van Hoei heeft altijd topprioriteit gegeven aan de veiligheid van deelnemers en toeschouwers. Maanden geleden werd hard gewerkt aan de voorbereiding van de editie van 2023 en alle vergunningen werden afgeleverd door RACB Sport en de lokale besturen, maar tegelijkertijd werd het evenement ook intern in vraag gesteld. Helaas stelt de organisatie vast, in samenspraak met RACB Sport, om de 49e editie van de Condroz Rally niet te organiseren in november 2023. De leden van de club zetten hun werk verder om in de toekomst een topevenement te organiseren in de regio van Hoei.’

Tijdens de vorige editie van de Condroz Rally in november in Moha, een deelgemeente van Wanze in de provincie Luik, raakte een rallywagen van het parcours af en belandde in een groep toeschouwers. Onder hen een jong koppel dat op weg was naar een woning in de straat. De twee tieners, een 16-jarig meisje en een 18-jarige jongen, overleefden het ongeval niet.

De Rally van Oudenaarde, de negende manche van het seizoen, is zaterdag voorzien.