Harvard blijft beste universiteit op nieuwe wereldranking, Gent zakt en Leuven stijgt

Sinds 2003 houdt Shanghai Ranking Consultancy (SRC), een onafhankelijke organisatie die focust op hoger onderwijs, een rangschikking bij van de beste universiteiten ter wereld. Voor de ‘Academic Ranking of World Universities’ (ARWU) worden meer dan 2.500 onderzoeksinstellingen over de hele wereld geanalyseerd.

De Harvard-universiteit komt in die ranking voor het 22e jaar op rij als primus uit de bus. Amerikaanse universiteiten domineren de hogere regionen van de ranking, met liefst acht scholen in de top 10. Naast Harvard gaat het om Stanford (2), Massachusetts Institute of Technology (3), Berkeley (5), Princeton (6), Columbia (8), CalTech (9) en Chicago (10). De Britse universiteiten van Cambridge (4) en Oxford (7) vervolledigen de top-10.

De eerste niet-Angelsaksische universiteit prijkt op plaats 15, met de Université Paris-Saclay. Twee Belgische universiteiten halen de top-100. Vorig jaar stond de UGent nog op de 74e plaats, in de nieuwe ranking zakt ze naar plaats 83. De KU Leuven maakt dan weer de omgekeerde beweging: die universiteit springt van 95 naar 85.

SRC baseert zich voor de rangschikking op criteria zoals het aantal Nobelprijswinnaars dat een instelling voortbracht, het aantal meest in hun discipline geciteerde wetenschappers en het aantal publicaties in de wetenschappelijke vakbladen Science en Nature. De ranking is dus eerder gebaseerd op onderzoek dan op onderwijs, wat soms tot kritiek leidt. Net als vorig jaar bevindt de Université Libre de Bruxelles zich tussen plaats 101 en 150.