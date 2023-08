Een comeback op haar 43e: Venus Williams wint voor het eerst in vier jaar tegen een top 20-speelster

In juli maakte Venus Williams een nieuwe comeback op de baan na een afwezigheid van zes maanden door een hamstringblessure. Nadien kreeg de Amerikaanse, momenteel 533e op de wereldranking, onder meer een wildcard voor het toernooi van Wimbledon. Maar daar verloor Williams in de eerste ronde van de Oekraïense Elina Svitolina (26e van de wereld).

Toch lijkt de 43-jarige vastberaden om door te zetten. Op het WTA-toernooi van Cincinnati behaalde ze voor het eerst in vier jaar tijd een overwinning tegen een speelster uit de top-20. De Russische Veronika Kudermetova (16e op de WTA-ranking) moest eraan geloven met 6-4 en 7-5.

In de eerste set keek de zevenvoudig grandslamkampioen nochtans meteen tegen een 1-4-achterstand aan. Toch draaide ze de wedstrijd om met drie breaks. Ook in de tweede set nam Kudermetova eerst een ruime voorsprong (0-4), maar vanaf 1-5 won Williams zes games op rij.

Doorgaan tot 50

De oudere zus van tenniskampioen Serena Williams begon in 1994 aan haar carrière, en boekte in 2000 haar eerste grandslamwinst, in Wimbledon. Serena hing haar tennisracket vorig jaar aan de wilgen, maar Venus gaf eerder al aan dat ze nog tot haar 50e wil doorgaan. ‘Ik hou van dit spel, het is wat ik doe’, zei Williams na afloop. ‘De afgelopen jaren waren moeilijk qua blessures, maar ik wil spelen, sterk zijn en mezelf kunnen zijn. Dat is het belangrijkste voor mij.’

In de tweede ronde van het toernooi van Cincinnati treft Williams de winnares van de wedstrijd tussen de Chinese Qinwen Zheng en de Wit-Russische Aljaksandra Sasnovitsj.