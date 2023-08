Meer dan 3.000 mensen geëvacueerd in Zuid-Frankrijk wegens hevige natuurbrand

Op verschillende campings in het Franse departement Pyrénées-Orientales, in het zuiden van het land, zijn maandag meer dan 3.000 mensen geëvacueerd vanwege een zeer grote natuurbrand.

Rond 1.30 uur verklaarde de prefect van het departement Pyrénées-Orientales, Rodrigue Furcy, dat de brand die de gemeentes Sorède, Saint-André en Argelès-sur-Mer trof bijna onder controle was. ‘De brandweer blijft volledig gemobiliseerd om de positieve trend sinds 22 uur te bevestigen.’ De prefect had eerder, tijdens een persconferentie rond 22.30 uur maandagavond, verklaard dat nog een ‘hevige strijd’ werd gevoerd tegen de brand, maar dat de situatie begon te verbeteren.

In totaal werden volgens Furcy meer dan 650 brandweerlieden ingezet om de hele nacht de brand te bestrijden vanop de grond en vanuit de lucht. De diensten van het departement kregen versterking van omliggende zones, net als van 75 gendarmes. Er werden ook droneteams, drie helikopters en dertien vliegtuigen ingezet.

De situatie was delicaat wegens intense hitte, droogte en wervelende winden, die het risico op uitbreiding vergrootten. De hoop is om de vlammen te beperken tot een gebied waar ze geen huizen bedreigen. Een rivier zou kunnen helpen als natuurlijke barrière. De wind drijft de vlammen momenteel weg van Argèles-sur-Mer.

Volgens de prefect raakten zeventien brandweerlui lichtgewond door het inademen van rook. Er zijn geen burgerslachtoffers gemeld.

‘Situatie is catastrofaal’

De rook en de ‘enorme vlammen’ waren van erg ver te zien. Een hoteluitbater in de bekende badplaats Argèles-sur-Mer aan de Middellandse Zee getuigde dat hij ook gasexplosies, vermoedelijk vanop kampeerplaatsen, zag.

De brand brak maandag kort na 17 uur uit tussen Saint-André en Argèles-sur-Mer, ten westen van de stad Perpigan, niet ver van de Spaanse grens. Er zijn geen aaneengesloten bosgebieden in die regio.

De brand is zeer hevig, zei Frans minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin maandagavond. Hij riep bewoners en vakantiegangers op om uiterst waakzaam te zijn.

Het vuur besloeg volgens prefect Furcy 480 hectare in een voorstedelijk gebied met veel toeristen. Vier campings met bijna 3.000 vakantiegangers en twee woonwijken werden ontruimd, maar vanaf middernacht konden toeristen naar drie van die campings terugkeren. Voor wie op de vierde camping verbleef is noodopvang geregeld.

‘De situatie is catastrofaal’, zei de burgemeester van Saint-André, Samuel Moli, aan France Bleu, een regionale zender van de publieke omroep Radio France. ‘We hebben te maken met een brand zoals we er nog nooit een gezien hebben. Onze gemeenschap is zwaar getroffen en er is veel schade.’

Woningen en ook een supermarkt zijn geëvacueerd. Een sporthal en een grote polyvalente zaal worden gebruikt om geëvacueerden op te vangen. Het openbaar vervoer in de buurt is verstoord.