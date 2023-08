Hevige regenval eist tientallen slachtoffers in India

Tijdens het moessonseizoen wordt India steevast geconfronteerd met overstromingen en aardverschuivingen die vaak zware schade veroorzaken. Volgens wetenschappers zijn de moessonregens als gevolg van klimaatverandering nog intensiever geworden.

De noordelijke deelstaat Himachal Pradesh betaalt momenteel de hoogste tol. Volgens premier Sukhvinder Singh Sukhu zijn de voorbije 24 uur zestien mensen dood aangetroffen. Negen van hen kwamen om toen een hindoetempel instortte in de hoofdstad Shimla. ‘De lokale autoriteiten proberen het puin te ruimen om hulp te bieden aan personen die mogelijk nog vastzitten’, deelde hij mee.

In de aangrenzende deelstaat Uttarakhand zijn de hulpdiensten druk in de weer met het bevrijden van mensen die verrast werden door aardverschuivingen als gevolg van de hevige regen. Voor minstens acht mensen kon geen hulp meer baten.

Elders in Zuid-Azië, nabij de stad Hpakant in het noorden van Myanmar, zijn 25 mensen vermist na een aardverschuiving in een jademijn. Ook in Myanmar hebben aanhoudende stortregens de voorbije dagen overstromingen veroorzaakt in grote delen van het land.

De moessonregens zijn goed voor ongeveer 80 procent van de jaarlijkse regenval in Zuid-Azië. Ze zijn van vitaal belang voor het niveau van de rivieren, het aanvullen van het grondwater en de landbouw.