Belgische scouts terug na veelbesproken jamboree: ‘Dit maak je maar één keer mee’

Een eerste deel van de Belgische scoutsdelegatie is terug thuis na de Wereldjamboree in Zuid-Korea. Na de hitte, de evacuatie en de tyfoon vloeiden de tranen in de aankomsthal rijkelijk. Maar dan vooral omdat het gedaan is. ‘Je hebt wat gemist.’

‘Hoeveel mensen kunnen dat zeggen, dat ze een tyfoon hebben meegemaakt tijdens een jamboree?’ Gust Lekens (16) uit De Pinte staat nog middenin de groep waar hij net drie weken lief en leed mee heeft gedeeld. ‘In het algemeen was het best oké’, zegt hij. ‘Het was een leuk avontuur, en ik zou het zeker iedereen aanraden. Naar Polen, binnen vier jaar, ga ik zeker terug mee. Als leiding dan. Je hebt wat gemist, Klara.’ Hij geeft zijn jongere zus nog een por. Ze zijn blij elkaar terug te zien. ‘Maar niet omdat ik ongerust was, hoor’, zegt Klara (14).

De onheilsberichten vanuit Zuid-Korea waren nochtans talrijk. Hoe er een ongeschikt terrein was gekozen, waardoor het al van bij het begin drassig was en vol muggen zat. Hoe de vochtige hitte zo zwaar woog en het sanitair zo ondermaats was, dat de Britse en Amerikaanse delegatie al na een paar dagen opkraamde. En hoe alle 40.000 scouts daarna nog geëvacueerd moesten worden omdat er een tyfoon zat aan te komen.

‘Saaie evacuatie’

‘Nu, dat evacueren was maar saai. We moesten gewoon een hele dag wachten op de bus. Dat was wat jammer, dat we daar een dag hebben verloren’, zegt Josse De Cuyper (16) uit Herentals. ‘De zon scheen, er was geen wind. Het was preventief, dus er was nog niks van de tyfoon te zien.’ Ze reisden naar hoofdstad Seoel, waar de 1.250-koppige Belgische delegatie samen logeerde in gebouwen van de universiteit. ‘Dat was wel tof’, zegt Josse. ‘We kregen er een goed bed, lekker eten en airco. Dat deed deugd, want het eerste kamp was in het begin niet helemaal in orde.’

Hij glimlacht breed. Vol van een unieke reis. Wat verderop valt een groep meisjes elkaar nog een laatste keer in de armen. Ze vegen de tranen van elkaars wangen, vastbesloten dat de nieuwbakken vriendschappen voor het leven zijn. ‘Het was heel intens’, zegt Louise Zeelmaekers (21) uit Hasselt. Ze ging mee als leiding. ‘Natuurlijk is het niet helemaal verlopen zoals gepland. Toen de groepen uit de UK en de VS vertrokken, waren we wel even ongerust. Maar in tegenstelling tot hen, hadden wij een voorreis van anderhalve week gehad in het land. Wij waren al gewend aan de hitte. Misschien konden wij er daardoor beter tegen? Hoe dan ook was het een topervaring.’

Maar het is wel een heel ander gegeven dan samen kamperen met jongeren uit 170 landen; toch de opzet van een jamboree. ‘Dat is het enige spijtige’, zegt Gust. Hij slaagde erin scoutsbadges te wisselen met jongeren van een vijftigtal landen. Maar toen gebeurde zijn persoonlijk grootste drama van de reis. ‘Ik heb de brooddoos waarin ik ze verzameld had ergens op de luchthaven vergeten. Pijnlijk.’

Evacuatie-evaluatie

En toch was het meest emotionele weerzien op de luchthaven dat van Veerle Kamoen en Quinten Gabriël (allebei 30) met hun dochtertje Meike. ‘Ze is tien maanden en we hebben haar drie weken achtergelaten’, zegt Veerle. Ze maken deel uit van het managementteam van het Belgische contingent. ‘We zitten al ons hele leven in de scouts. Het is ook daar dat we elkaar hebben leren kennen. We hadden beslist om samen naar de jamboree te gaan, en plots was ik zwanger. Maar we hebben er geen spijt van dat we toch zijn gegaan.’ Zelfs niet nu de editie zo anders was dan verwacht. ‘Het is een blijft een scoutskamp’, zegt Veerle. ‘Daarin maak je wat mee.’

Wel voor een fors prijskaartje van 3.500 euro. ‘Nu, je betaalt dat bedrag niet om je kind op luxereis te laten gaan’, zegt Frike Van Nevel (48), de moeder van Gust. ‘Leden uit rijke landen betalen ook meer, zodat ook die van arme landen mee kunnen. Het gaat om de totaalervaring, en die hebben ze wel gehad, denk ik. Ook zo’n evacuatie is hopelijk once in a lifetime.’ De ouders zijn lovend over de communicatie vanuit het Belgische team. Daardoor was de ongerustheid beperkt, zeggen ze nu. Zeker nadat iedereen ruim voor de aankomst van de tyfoon in veiligere oorden zat.

Toch zal één en ander geëvalueerd moeten worden, zegt Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts & Gidsen Vlaanderen. ‘Het was voor alle deelnemers ongetwijfeld een bewogen en een uitdagende jamboree. Maar het was ook een historische editie. Het is ontroerend om vandaag zoveel blije gezichten te zien. Nu, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verhaal en zijn eigen ervaringen. Bij sommigen zullen de ongemakken zwaarder wegen.’