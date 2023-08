Bijna 10.000 Amerikanen willen naam veranderen in ‘Subway’ voor gratis broodjes

Binnen de vier dagen hadden al 10.000 mensen zich aangemeld om hun naam te veranderen naar ‘Subway’, vertelt het bedrijf over hun nieuwe actie. De winnaar krijgt een waardebon voor de Subway van 50.000 dollar, goed voor levenslang gratis broodjes. En nog 750 dollar om de procedure van de naamsverandering te dekken. Meedoen kon van 1 tot 4 augustus. De winnaar wordt geloot.

Het is niet de eerste keer dat Subway absurde manoeuvres vraagt in ruil voor gratis broodjes. In 2022 kreeg James Kunz uit Colorado levenslang broodjes nadat hij het Subwaylogo liet tatoeëren – geen kleine tekening op zijn pols, maar een tatoeage van 30 op 30 centimeter.

Het bedrijf bevestigde in februari aan Wall Street Journal dat het aast op een verkoop van mogelijk 10 miljard dollar. Met ongeveer 37.000 broodjeszaken wereldwijd is Subway de grootste restaurantketen in de Verenigde Staten op vlak van aantal vestigingen.