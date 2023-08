Russische helikopter voert gevaarlijk manoeuvre uit om soldaten van vrachtschip te halen na illegale inspectie

Een bemanningslid van het Turkse vrachtschip Sukru Okan kon zondag filmen hoe de Russische mariniers op een riskante manier via een helikopter hun schip verlieten. Dit gebeurde na een inspectie van de vracht die een diplomatieke rel veroorzaakte.

De helikopter was eerder opgestegen vanop een Russisch patrouilleschip dat waarschuwingsschoten had afgevuurd nadat de kapitein van de Sukru Okan niet had gereageerd op de vraag om een inspectie uit te voeren en het schip stil te leggen.

Rusland stapte in juli uit de graandeal die toestond dat Oekraïne landbouwproducten via de Zwarte Zee exporteerde. Moskou heeft toen gezegd dat het ervan uitgaat dat alle schepen die richting Oekraïense wateren varen potentieel wapens aan boord hebben. Het was de eerste keer dat Rusland agressief handelde naar een schip toe sinds de stopzetting van de graandeal.

Na de controle kon het schip haar route verderzetten richting de Oekraïense haven van Izmajil, maar dat verzachtte het incident voor Kiev niet. Een adviseur van de Oekraïense president Zelenski zei dat het ‘een duidelijke inbreuk was op de internationale wetten van de zee en dat het voorval kan beschouwd worden als piraterij. ’

(sf)