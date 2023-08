Twee Russische bommenwerpers onderschept door Deense luchtmacht

‘Vanochtend om 7.19 uur is de Quick Reaction Alert (QRA) opgeroepen omdat een Russische bommenwerper richting het Nederlands verantwoordelijkheidsgebied vliegt’, schrijft de Nederlandse Koninklijke Luchtmacht op Twitter/X. De Nederlandse luchtmacht rapporteert dat de Russische ‘Bears’ door de Denen werden onderschept en inmiddels weer zijn omgekeerd. Dat werd ook door de Dense luchtmacht bevestigd.

‘Ze zijn niet in Nederlands gedelegeerd luchtruim geweest’, zegt majoor Wilco Terhorst van de Nederlandse defensie. ‘De Denen zijn bij hen gebleven tot ze terugkeerden.’ Het internationaal luchtruim is gedelegeerd aan landen waar het in ligt. ‘Ze mogen daar vliegen als ze aan de voorwaarden voldoen’, klinkt het. Zo moeten ze een vluchtplan voorleggen en zich kunnen identificeren. Als dat niet gebeurd, dan komt de QRA in actie en worden de F-16’s gestuurd om de vliegtuigen te onderscheppen en terug te escorteren.

De Benelux-landen, waar dus ook België deel van uitmaakt, hebben afspraken om gezamenlijk hun luchtruim te verdedigen.