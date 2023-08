Siciliaans vliegveld dicht door uitbarsting Etna

Op de luchthaven van Catania, in het Zuid-Italiaanse Sicilië, zijn de vluchten maandagochtend geschrapt door een uitbarsting van de vulkaan Etna. Dat zegt de beheersmaatschappij van de luchthaven.

Volgens het bedrijf blijven de vluchten op luchthaven Catania-Fontanarossa opgeschort tot 20 uur maandagavond. Door de uitbarsting is een regio aan de oostkust bedekt met een laagje vulkanisch as. De Etna, met een hoogte van 3.324 meter, is de hoogste actieve vulkaan van Europa en een van de meest actieve vulkanen ter wereld.