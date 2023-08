Italiaanse familie Agnelli koopt vijftien procent aandelen Philips

De Agnelli’s zijn de oprichters van automerk Fiat en (gedeeltelijk) eigenaren van onder meer voetbalclub Juventus, sportwagenfabrikant Ferrari en The Economist. Exor beheert in totaal 33 miljard euro aan aandelen.

Philips richt zich de afgelopen jaren op zorgtechnologie. Dat is lastig gebleken; het bedrijf kwam diep in de problemen door het leveren van foutieve beademingsmachines tegen slaapapneu. Sinds 2022 schrapte Philips in totaal 10.000 banen. Het afgelopen halfjaar gaat het weer beter; het bedrijf zag een omzetstijging van 9 procent. Exor zegt de koers van Philips te ondersteunen. Feike Sijbesma, voorzitter van de raad van commissarissen van Philips, zegt dat Exor ‘een bewezen staat van dienst en een duidelijke strategie heeft om te groeien in de gezondheidszorg en technologie’.

Agnelli-familie

Exor werd in 1927 opgericht om alle holdings van de Agnelli-familie bij elkaar te trekken. Sindsdien is het een dominante kracht in de Italiaanse economie; op het toppunt in de jaren tachtig bezat Exor (direct of indirect) ongeveer een kwart van de Italiaanse aandelenbeurs. Het bedrijf verplaatste zijn hoofdkwartier in 2016 naar Nederland.

Aan het hoofd staat John Elkann (47), de kleinzoon en erfgenaam van de Italiaanse grootindustrieel en senator Gianni Agnelli. Waar zijn grootvader nog een hoofdzakelijk Italiaanse portefeuille onderhield, heeft het Exor van Elkann holdings over de hele wereld. Elkann zelf is een in New York geboren kosmopoliet die onder meer in het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Parijs en Turijn zijn onderwijs genoot.