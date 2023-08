Rijk en ongelukkig

1 Zomeravonden

VRT 1 20.50-21.15 uur

Deze week ontvangt Wim Lybaert Steven Van Herreweghe (a), Sep Vanmarcke (b), Frances Lefebure (c) en Philippe Geubels (d) in zijn buitenkeuken. Kunt u raden welk jeugdgerecht bij wie hoort? Vogelnestjes met puree van mama (1), garnalencocktail van oma (2), tom kha kai van mama (3), paardenworstjes met frietjes van opa (4).*

2 Sex, myth and the menopause

Canvas 21.05-21.55 uur

Over de menopauze wordt ofwel lacherig ofwel paniekerig gedaan (Sex and the city slaagde er destijds in om beide te doen in één aflevering). Voor de Britse televisiepresentatrice Davina McCall kwam de overgang op haar 44ste. Tijd om de misverstanden uit de weg te ruimen, dacht ze.

3 Delphine: mijn verhaal

VRT 1 22.25-23.17 uur

Het heeft tientallen jaren geduurd vooraleer prinses Delphine van Saksen-Coburg haar verhaal kwijt kon. In 2022 deed de buitenechtelijke dochter van koning Albert dat in een driedelige documentaire. ‘Ze toont tot in de details dat je rijk én ongelukkig kunt zijn’, schreef onze recensent. We zullen haar maar niet naar haar favoriete jeugdgerecht vragen.

*(a)(2), (b)(1), (c)(3), (d)(4)