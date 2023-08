De oorlog die Rusland ontketende in Oekraïne is nooit veraf en dat werd nog eens duidelijk tijdens een live-uitzending van het Russisch kampioenschap roeien in Moskou. Terwijl atleten zich uitsloven in hun roeiboten op de Moskva-rivier in het westen van de stad, veroorzaakt puin van een neergehaalde drone een explosie op de achtergrond.

(sf)