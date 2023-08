Twee granaten aangetroffen in Antwerpse Seefhoek: straat opnieuw vrijgegeven

De twee granaten die maandagmorgen werden aangetroffen in de Antwerpse Seefhoek, zijn door de ontmijningsdienst DOVO meegenomen. De bewoners mogen weer naar huis.

De hulpdiensten werden maandagochtend rond 8.30 uur opgeroepen omdat in de Familiestraat in de Antwerpse Seefhoek twee granaten werden aangetroffen op de vensterbank van een woning.

De politie sloot de straat volledig af en de bewoners van enkele huizen werden geëvacueerd. ‘Het gaat om een twintigtal personen, een deel van hen is opgevangen in een dienstencentrum in de buurt’, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de politiezone Antwerpen. Andere bewoners uit de straat werden gevraagd om binnen te blijven.

Ontmijningsdienst Dovo onderzocht de aangetroffen voorwerpen ter plaatse, om ze nadien mee te nemen. Ook het labo van de gerechtelijke politie was ter plaatse.

Intussen is de straat opnieuw vrijgegeven en mogen de bewoners weer naar huis.