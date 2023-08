Onderzoek naar ongewoon sterfgeval in Brustem bij Sint-Truiden

De man kwam maandag rond 1 uur te overlijden. Passanten hebben hem nog proberen te reanimeren, maar een MUG-arts kon vervolgens alleen maar de dood van de man vaststellen, wiens identiteit nog niet bekend is. De man had geen identiteitsdocumenten op zak. Voorlopig lijkt het dat er geen kwaad opzet mee gemoeid is.

‘Om alles uit te sluiten zal er toch een autopsie plaatsvinden, zowel om de doodsoorzaak te achterhalen, als om de identiteit van de man te kennen’, aldus woordvoerster Marijke Teunis van het parket van Limburg.

Een getuige was op de Luikersteenweg gepasseerd en zag toen een man staan, die wankel op zijn benen stond. Toen dezelfde getuige opnieuw voorbij kwam, lag de man op de grond. Met omstaanders werd de reanimatie opgestart, maar voor de man kon geen hulp meer baten. De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg werd opgeroepen om een tent te plaatsen waarin de overledene werd afgeschermd.

Volgens een ruwe schatting is de man rond de vijftig of zestig jaar oud. In het weekend vond er in Brustem een evenement plaats, maar het is volgens het parket veel te vroeg om te zeggen of er een verband is en of de man effectief daar aanwezig was geweest.