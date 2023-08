Waar hebt u recht op als uw Ryanair-vlucht geannuleerd werd?

Het merendeel van de toestellen blijft vandaag aan de grond in Charleroi. — © dpa/picture alliance via Getty I

De Belgische Ryanair-piloten leggen maandag 14 en dinsdag 15 augustus voor de derde keer deze zomer het werk neer. De Belgische piloten eisen dat hun loon teruggebracht wordt naar het niveau van voor de coronapandemie. Ze willen ook dat het schema van hun rusttijden gewijzigd wordt. Ondanks overleg kwam nog geen oplossing uit de bus. Door de staking worden 88 van de 340 geplande vluchten op de luchthaven van Charleroi geschrapt. Wat kunt u doen als uw vlucht geannuleerd wordt?

Waar hebt u recht op als uw vlucht geannuleerd wordt?

Wanneer personeel van een luchtvaartmaatschappij staakt, kan het bedrijf niet spreken van overmacht. Daarom moeten de luchtvaartmaatschappijen de vlucht zonder meerkosten omboeken of het ticket terugbetalen. Het is ook mogelijk om aanvullende compensaties en terugbetalingen te vragen, legde Test-Aankoop eerder al eens uit aan deze krant.

Eerst en vooral moet de luchtvaartmaatschappij u verwittigen per mail of sms. ‘Het bericht moet links bevatten waarop u kunt klikken om compensaties aan te vragen.’

‘Bij een nieuwe vlucht heeft een passagier ook recht op twee gratis telefoongesprekken, een overnachting of vervoer indien nodig, of op maaltijden en verfrissing. Dat laatste moet wel in verhouding zijn met de wachttijd’, aldus Test-Aankoop.

Mogen luchtvaartmaatschappijen in plaats van om te boeken of terug te betalen u ook een voucher geven?

Vouchers worden niet meer uitgedeeld als compensatie. Die zijn niet meer in lijn met de Europese wetgeving. Goed om te weten is dat sommige luchtvaartmaatschappijen zich niet aan die regels houden en u toch opzadelen met een bon. Maar die geeft vaak geen enkele garantie. In geval van een faillissement, bent u uw geld kwijt.

Hoe kan u zo’n extra schadevergoeding claimen?

Als de luchtvaartmaatschappij een vlucht annuleert, of er is meer dan drie uur vertraging, hebt u als reiziger recht op een extra schadevergoeding. Óók wanneer uw vlucht terugbetaald wordt. ‘De Europese Verordening is duidelijk’, zei Leen Desmet, juriste van het Europees Centrum voor de Consument, vorige maand in Het Nieuwsblad.

‘Of je nu kiest voor een omboeking dan wel de terugbetaling, je hebt recht op een forfaitaire compensatie als je minder dan twee weken voor vertrek geïnformeerd werd over de annulering. Het concrete bedrag hangt af van de afstand van de vlucht’, aldus nog de ECC-juriste: 250 euro voor een vlucht tot 1500 km; 400 euro voor vluchten van meer dan 1.500 km binnen de Europese Unie en voor andere vluchten tussen 1.500 en 3.500 km; 600 euro voor alle andere vluchten. ‘Tenzij de maatschappij overmacht inroept, maar een staking van het eigen personeel valt daar niet onder, een staking van de bagageafhandelaars bijvoorbeeld dan weer wel.’

Hoe kan u die compensatie bekomen?

Stap 1: Check op de website van ECC België of u recht heeft op een schadevergoeding en over welk bedrag het gaat.

Stap 2: Vul op de website van Ryanair het bewuste EU261-klachtenformulier in om uw compensatie te claimen.

Stap 3: Krijgt u geen antwoord binnen een redelijke termijn (zestal weken) of gaat u niet akkoord met het antwoord, vul dan het EU-Klachtenformulier in dat u vindt op de website van de FOD Mobiliteit. Of contacteer het Europees Centrum voor de Consument of Testaankoop (ECC) voor juridisch advies. Eventueel kunt u ook aankloppen bij gespecialiseerde firma’s die in uw plaats uw compensatie ‘claimen’, zij het dan wel tegen betaling.