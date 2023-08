Mark Zuckerberg maakt een kruis over ‘hét gevecht’ met Elon Musk

Het aangekondigde gevecht tussen techmiljardairs Mark Zuckerberg en Elon Musk zal niet voor meteen zijn. Volgens Zuckerberg weigert Musk om een datum vast te leggen. ‘Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat Elon niet serieus is en dat het tijd is om verder te gaan.’

Het was nochtans Musk zelf die in juni met het idee afkwam. De Tesla-baas tweette dat hij ‘klaar was voor een kooigevecht’ met Zuckerberg, waarop zijn concullega antwoordde dat Musk een locatie mocht voorstellen.

Maar zo’n twee maanden later is er nog steeds geen locatie vastgelegd, laat staan een datum. Vrijdag lanceerde Musk geruchten dat hij een historische locatie in Italië had gevonden om het gevecht te laten plaatsvinden, maar dat wordt dus nu ontkracht door zijn tegenstander. ‘Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat Elon niet serieus is en dat het tijd is om verder te gaan’, schreef Zuckerberg op Threads.

‘Ik stelde een datum voor. Dana White (Ultimate Fighting Championship-baas, red.) wilde er zelfs een echte competitie van maken ten voordele van het goede doel, maar Elon wil geen datum bevestigen. Hij zegt dat hij een operatie moet ondergaan en vraagt nu om eerst een oefengevecht te houden in mijn tuin.’

Een officieel kooigevecht zit er dus nog niet meteen aan te komen, maar Zuckerberg houdt de deur wel op een kier. ‘Als hij ooit serieus wordt over een echte datum en een officieel evenement, weet hij hoe me te bereiken. Anders gaan we beter verder met ons leven. Voorlopig concentreer ik me op wedstrijden tegen mensen die de sport wel serieus nemen.’ Zuckerberg is getraind in mixed martial arts, eerder dit jaar postte hij nog een bericht over het succesvol afronden van een jiujitsu-toernooi.

Sinds de lancering van Threads, de Meta-variant van X (voorheen Twitter), lopen de spanningen tussen Zuckerberg en Musk hoog op.