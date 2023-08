Nieuw hitterecord in Marokko: 50,4 graden

In het meteorologisch station van Agadir in het zuiden van Marokko is vrijdag een maximale temperatuur van 50,4 graden Celsius gemeten, een nieuw nationaal record. Dat heeft de Algemene Directie Meteorologie (DGM) van het land zondag meegedeeld.

Het is volgens de nationale meteorologische dienst de eerste keer dat het kwik boven de 50 graden uitstijgt in Marokko. Het vorige record werd gemeten op 13 juli in Smara, een stad in de Westelijke Sahara. De thermometer gaf er toen 49,9 graden Celsius aan.

Heel Marokko kreunt sinds het begin van de zomer onder hittegolven die de temperaturen naar recordhoogtes stuwen. De voorbije dagen was het er vijf tot dertien graden warmer dan normaal. DGM voorspelt wel een kleine daling van de temperatuur in de komende dagen, met name in het noorden van het land.

Volgens de Europese dienst Copernicus was juli 2023 de warmste maand ooit op aarde. Het was gemiddeld 0,33 graden Celsius dan in juli 2019, de maand die tot dan het record had gevestigd. In Marokko was het dit jaar de vierde warmste maand juli sinds 1961.