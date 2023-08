Britse ontwikkelingshulp: voetbalcoaches in China opleiden

Groot-Brittannië bespaart flink op zijn budgetten voor arme landen. Maar er is oproer ontstaan omdat de Premier League wel belastinggeld mag uitgeven aan trainingen in China.

‘Een verschrikkelijk slechte toepassing van ontwikkelingshulp’. Dat vinden de experts met wie de krant The Telegraph belde over subsidies aan de Britse Premier League. Dat is een van de rijkste voetbalcompetities ter wereld, met een waarde van vele miljarden. Toch krijgt zij via de Britse raad voor ontwikkelingshulp jaarlijks een mooi sommetje om coaches en scheidsrechters in 25 Chinese steden op te leiden. Dat programma heet Premier Skills.

‘Premier Skills heeft meer dan een miljoen jongeren hoop, inspiratie en vaardigheden aan­geboden en dat vergroot ook de soft power van het Verenigd Koninkrijk’, verdedigde de Britse raad zich. ‘Het programma vergroot het vertrouwen en de connecties tussen Chinezen en Britten.’

Geen straatarm land

Volgens Devex, een nieuwssite gespecialiseerd in ontwikkelingshulp, ging het om bedragen van respectievelijk 48.000 euro in 2021-2022, 59. 000 euro dit boekhoudkundig jaar, en bijna 99.000 euro volgend jaar. Nochtans heeft het Britse agentschap al aangekondigd dat het zijn ‘ontwikkelingshulp’ aan China zal terugschroeven. China is om te beginnen geen straatarm land waar humanitaire noden nijpend zijn, zoals Zuid-Soedan of Jemen. En sinds de repressie in Hongkong nemen ook de geopolitieke spanningen toe tussen Peking en Londen.

De conservatieve regering van Rishi Sunak ligt al langer onder vuur vanwege haar budgettaire keuzes. Zo vrezen experts dat de besparingen op ontwikkelingshulp tot duizenden vermijdbare doden zullen leiden. Het budget voor ontwikkelingshulp is gekrompen van 0,7 procent van het Britse bbp naar 0,5. Sinds kort leent Londen overigens ook geld uit die pot uit aan zichzelf, om de opvang van asielzoekers te bekostigen.

Volgens interne documenten van de Foreign, Commonwealth & Development Office, zeg maar het ministerie verantwoordelijk voor buitenlandse politiek en ontwikkelingssamenwerking, zullen er effectief ‘duizenden mensen in acute humanitaire hulp lijden onder de besparingen’.