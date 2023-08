Kopecky in tranen na wereldtitel: ‘Het is een fantastisch, maar ook een heel zwaar jaar geweest’

Van start tot finish keek iedereen naar Lotte Kopecky, de grote favoriete uit België. Even leek ze in de tang van de Nederlanders – Demi Vollering en Annemiek van Vleuten – te zitten, maar met een perfect getimede demarrage in de slotronde reed Kopecky iedereen uit het wiel. ‘Ik weet niet wat ik dacht toen ik over de finishlijn kwam’, snikte ze in tranen na haar wereldtitel.

De kers op de taart van haar successeizoen, dat spijtig genoeg ook samenviel met persoonlijk leed.‘Het is een fantastisch jaar geweest tot nu toe (met onder andere de Ronde van Vlaanderen en Omloop Het Nieuwsblad, red.), maar ook een heel zwaar (het verlies van haar broer en breuk met haar vriend/trainer, red.).’

‘Ik weet niet wat mij blijft pushen, maar dit betekent heel veel voor mij. Het is een droom die uitkomt. Niet dat ik hiervan droomde als klein meisje. Toen wilde ik gewoon competitief worden op een fiets, deze droom kwam pas later. Maar nooit gedacht ik zo goed zou worden (lacht).’

Kopecky wierp een blik naar boven bij de finish. — © REUTERS

Het was wel een zeer nerveuze koers. Zeker omdat de samenwerking in de groep der favorieten niet meteen om over naar huis te schrijven was. ‘Ik was niet zenuwachtig voor de koers, maar Elise Chabbey reed anderhalve minuut voor ons. En we hadden gezien dat het op dit parcours niet eenvoudig is om iemand terug te halen.’

Nadat Chabbey uiteindelijk toch ingerekend was, plaatste Kopecky op 7 kilometer van de finish een snedige aanval, om vervolgens niet meer om te kijken. ‘Het was op instinct op dat moment zelf, maar ik had ervoor al het gevoel dat die heuvel me wel lag. Je kon er niet op reserve oprijden. Als ik doortrok, voelde ik de rest kraken.’

Belgisch briljant

Kopecky was ook vol lof voor haar ploeggenotes. ‘Ik moet Sanne Cant bedanken voor haar inspanningen in het begin van de plaatselijke rondes. En ook Justine Ghekiere deed het goed, ik vroeg haar om de snelheid hoog te houden. Julie De Wilde heeft me terug bij het peloton geholpen nadat ik van fiets moest wisselen.’

‘België is een groot wielerland, maar de vrouwenploeg hinkte wat achterop. Ik ben trots dat we getoond hebben dat we ook de grootste wedstrijden kunnen winnen als team’, vervolgde Kopecky, die een fantastisch super-WK achter de rug heeft met drie wereldtitels. ‘Ik dacht na die twee op de baan dat het bijna onmogelijk zou zijn om er vandaag nog eentje bij te doen. Drie keer wereldkampioen op zeven dagen tijd… Te gek voor woorden.’