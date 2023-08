Zes ‘recidivisten’ bij finalisten van Zomerhit 2023

Pommelien Thijs is genomineerd met ‘Erop of eronder’ — © Geert Van de Velde

De tien finalisten van Zomerhit 2023 zijn bekend.Het gaat om Berre met ‘Kissing strangers’, Maksim (‘Onder invloed’), Metejoor (‘Laat ons een bloem’), Niels Destadsbader & Kenny B (‘Liefs voor later’), Pommelien Thijs (‘Erop of eronder’) en The Starlings & Ozark Henry (‘Under your spell’).

Die zes stonden ook vorig jaar al in de finale, zij het soms in andere combinaties – zo deden The Starlings het zonder Ozark Henry, en Metejoor zong met Snelle. ‘Laat ons een bloem’ van Metejoor is een cover van de hit van Louis Neefs – maar vorig jaar won Margriet Hermans met ‘Lekker blijven hangen’, een cover van ‘She’s after my piano’ van 2Fabiola, een voormalige Zomerhit, zelfs.

Vier artiesten vervolledigen de lijst: Aaron Blommaert met ‘Zonde’, Bart Kaëll (‘Wat is jouw geheim?’), Camille (‘Rihanna’) en Gustaph (‘Because of You’).

Pommelien Thijs en Gustaph bereikten de hoogste posities in de Ultratop: Thijs stond op 1, Gustaph op 2. Hij staat wel al twintig weken langer in de lijst dan Thijs.

Kijkers kunnen stemmen tot de finaleshow, volgende week zaterdag in Blankenberge, die ook live wordt uitgezonden op Eén. (isg)