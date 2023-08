Dominante Lotte Kopecky kroont zich tot wereldkampioen na uitputtingsslag in Glasgow

Lotte Kopecky is de leading lady van het WK wielrennen in Schotland. Na 3 medailles op de piste heeft de Belgische kopvrouw ook het goud in de wegrit weggekaapt. Onze landgenote kraakte alles en iedereen in een ware uitputtingsslag en kwam solo over de streep.

Met tranen in haar ogen en een blik naar de hemel kwam Lotte Kopecky over de streep van de WK wegrit in Glasgow. De regenboogtrui is de ultieme beloning van haar uitstekende seizoen, waar ze de zeges opstapelde, maar ook haar broer verloor. Al die emoties zaten vervat in een ultieme aanval op 7 kilometer van de streep, die haar uiteindelijk ook de wereldtitel zou opleveren.

Maar om in die positie te komen, had Kopecky al een ware uitputtingsslag overleefd. Onze landgenote werd vooraf naar voren geschoven als de absolute topfavoriete en reed duidelijk rond met een target op haar rug. Gelukkig werd de kopvrouw geruggensteund door een uitstekend Belgisch blok. Sanne Cant glipte mee in de eerste ontsnapping, Julie De Wilde bracht haar kopvrouw terug na materiaalpech en ook Justine Ghekiere reed de longen uit haar lijf.

Eén voor allen, allen voor Lotte Kopecky.

De Belgische kopvrouw bedankte haar ploegmakkers en nam dan maar zelf het heft in handen in het straatgevecht in Glasgow. Zo dirigeerde ze de achtervolging op de Zwitserse Elise Chabbey, die als eenzame vluchter toch voor nervositeit bij de groep der favorieten zorgde. Zeker omdat die vaker naar elkaar dan naar zichzelf keken. Kopecky wees haar conculega’s dan maar - letterlijk - op hun plichten.

Maar op 14 kilometer van het einde werd de Zwitserse metronoom toch bij de lurven gevat. Hét signaal voor de Britse Elizabeth Deignan en de Oostenrijkse Christina Schweinberger om de finale op gang te trappen. Op 12 kilometer van het einde kropen ze op een tandem en reden ze weg uit het elitegroepje.

Lotte Kopecky ging mee in het zog van Marlen Reusser en vond al snel de aansluiting. Bij de Nederlanders gingen op dat moment alle alarmbellen af: tourwinnares Demi Vollering had alle moeite van de wereld om te volgen en tot overmaat van ramp viel Annemiek van Vleuten - in haar allerlaatste WK - met materiaalpech weg.

Kopecky antwoordde met een nieuwe versnelling op zeven kilometer van de streep. Cecilie Uttrup Ludwig leek nog even te kunnen volgden, maar ook zij moest de wet van de sterkste ondergaan tegen een ongenaakbare Kopecky. Onze landgenote mocht zo solo haar zegegebaar als wereldkampioen bedenken.

Maar dat was niet wat er door het hoofd van onze landgenote flitste toen ze haar ereronde mocht afwerken. De blik naar boven sprak boekdelen.

Uitslag:

1. Lotte Kopecky in 4:02:12

2. Demi Vollering +7”

3. Cecilie Uttrup Ludwig

4. Marlen Reusser +12”

5. Christina Schweinberger +34”