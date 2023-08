West-Afrikaanse landen sturen eigen onderhandelaars naar Niger

De West-Afrikaanse landen landen lijken voorlopig af te zien van een militaire interventie tegen de militaire coupplegers in Niger. Het parlement van de regionale organisatie Ecowas wil een team bemiddelaars naar het land sturen, zo bericht de Nigeriaanse staatszender Voice of Nigeria zondag.

De parlementsleden van Ecowas vergaderden zaterdag in een buitengewone digitale zitting over de aanpak van de staatsgreep in Niger. Ze spraken er volgens Voice of Nigeria af om een eigen team van bemiddelaars samen te stellen. De militaire leiders van Niger weigerden tot dusver wel om officiële delegaties van Ecowas te ontvangen. Zaterdag waren wel Nigeriaanse religieuze leiders in het land om te bemiddelen.

Donderdag hadden de staatshoofden van Ecowas het licht op groen gezet voor de voorbereiding van een militaire interventie om de grondwettelijke orde in Niger te herstellen, maar details over de samenstelling van de troepenmacht en een tijdspad kwamen er niet. Vijf van de 15 lidstaten hebben bereidheid getoond om soldaten bij te dragen. Mali, Burkina Faso en Guinea, die net als Niger na militaire coups werden geschorst uit Ecowas, hebben bovendien aangegeven Niger te steunen wanneer het tot een militaire interventie zou komen.

Niger, één van de armste landen ter wereld, was één van de laatste democratische partners van de Verenigde Staten en de Europese landen in de Sahelregio. Frankrijk en de VS hebben grote militaire basissen in het land, dat ook op een belangrijke migratieroute naar Europa ligt. Op 26 juli zette het leger president Mohamed Bazoum aan de dijk en schorste de grondwet.

De Franse minister van Defensie Sebastien Lecornu waarschuwde zondag in de regionale krant Var Matin dat de coups in Niger, Mali en Burkina Faso de strijd tegen het terrorisme verzwakken en van de regio een ‘terreurbroeinest’ op een steenworp van de oevers van de Middellandse Zee dreigen te maken.