Nico Sturm: ‘Mensen helpen om hun veerkracht terug te vinden, dat is het schoonste cadeau van deze job.’ — © Kaat Pype

Wie zijn de mensen die het voortouw nemen, die voorgaan in de strijd voor hun buurt, stad of wereld? Deze zomer presenteren we u er elke dag een. Vandaag: Nico Sturm zet sinds het overlijden van Reinhilde Decleir haar missie voort om stemlozen een thuis op de planken te geven. ‘Ik wilde geen kunstenaar worden die op zijn zolder zit te fulmineren.’