Anderlecht haalt het met de hakken over de sloot van STVV, rood voor Dreyer

Overtuigend was het niet, maar Anderlecht heeft zijn tweede driepunter van het seizoen beet. Paars-wit tekende na een ingestudeerd nummertje voor het enige doelpunt van de partij en trok zo een streep onder het perfecte rapport van Sint-Truiden. De enige kanttekening: Anders Dreyer moest nog roodgeblakerd naar de kant.

Anderlecht is zijn seizoen begonnen met een hoopvolle 6 op 9 dankzij een 0-1-overwinning tegen Sint-Truiden vandaag. Geen vuiltje aan de lucht, zo lijkt. Al heeft de laatste driepunter heel wat voeten in de aarde gehad. Een schoonheidsprijs viel de bezoekers opnieuw niet te beurt.

Een enthousiast STVV legde in de beginfase dan ook al snel de achilleshiel van Paars-wit bloot: de opbouw. Verschillende keren klungelde de jeugdige defensie bij het uitvoetballen, maar geen enkele keer kon de thuisploeg profiteren. Anderlecht kwam zo voor de pauze toch met de schrik vrij, STVV sloeg zich voor het hoofd toen het de catacomben opzocht. Een gemiste kans.

Riemer begint met 6 op 9. — © Isosport

Zeker wanneer STVV na vijftig minuten het spreekwoordelijke deksel op de neus kreeg. Anderlecht verraste Stayen met een ingestudeerd nummertje. Dreyer haalde zijn penseel boven en schilderde het leer op het hoofd van Ndiaye, die de 0-1 feilloos tegen het net knikte. Een donderslag bij heldere hemel.

Van hero tot zero

De thuisploeg knutselde daarna een slotoffensief in elkaar en kreeg daarbij zowaar de hulp van Dreyer zelf. De assistgever ging driest in op de doorgelopen Bocat en ging zo heel snel van hero tot zero. Het leverde de vleugelspeler van Anderlecht meteen rood op. Maar ook met tien man kon STVV het tij niet keren. Geen 9 op 9 voor STVV, wel een deugddoende driepunter voor RSCA.