Oekraïne boekt met mondjesmaat terreinwinst

Het Oekraïense leger heeft zaterdag gezegd dat zijn troepen vooruitgang hebben geboekt in de buurt van Robotyne, aan de frontlinie in de zuidelijke regio Zaporizja. Volgens de mededeling hebben de Oekraïners zich ingegraven om de terreinwinst die ze boekten te verdedigen en van daaruit ‘defensieve aanvallen’ uit te voeren. De bedoeling is om uiteindelijk via die weg Melitopol te bereiken, een Russisch bolwerk, en zo de weg verder te zetten naar de Krim.

Droneaanvallen

Ondertussen voert Oekraïne de druk op de Krimbrug met droneaanvallen op. De 19 kilometer lange brug verbindt het Russische vasteland met het door het land geannexeerde schiereiland. Zaterdag onderschepten de Russen drie raketten, enkele uren nadat ze al twintig drones hadden neergehaald boven de Krim.

Aan het front in Cherson zou Oekraïne ten westen van Kozachi Laheri dan weer de oosteroever hebben bereikt, al is de winst daar nog niet definitief verworven. Dat schrijft de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW). Wel is het tekenend dat zelfs de Russische militaire bloggers erkennen dat Oekraïne de rivier heeft overgestoken. Een honderdtal kilometer verder, in Urozhaine, is Oekraïne er ook in geslaagd om de Russen te verdrijven, nadat er dagenlang intens om gevochten is.