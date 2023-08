Grenspaal moet Russen eraan herinneren dat Slangeneiland Oekraïens is

Een groep Oekraïense militairen installeerde zaterdag een nieuwe grenspaal op Slangeneiland. De vorige had het begeven toen Rusland het eiland had bestookt op de eerste dag van de Russische invasie in Oekraïne. ‘De volgende grenspaal zullen we op onze Krim zetten’, zei het hoofd van de Oekraïense grenswacht Serhi Dejneko.

Vorige maand bracht de Oekraïense president Zelenski nog een bezoek aan het eiland, dat een symbool is geworden van het Oekraïense verzet.

