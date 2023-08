Selah Sue draagt nummer op aan moeder op Oude Markt in Leuven: ‘Mijn mama is een soort Boeddha’

‘Het was echt heel speciaal en magisch’, vertelt Sanne Putseys, beter bekend als Selah Sue, aan de telefoon. ‘In Frankrijk spelen we vaak grotere shows, waarvoor ik altijd heel relaxed ben en een tikje “je m’en fous, het zal wel goed zijn”. Voor mijn show in Leuven was ik veel nerveuzer, ik had er ook erg naartoe geleefd. Het nadeel is dat ik daardoor tien keer zo streng ben voor mezelf en ik het niet mijn allerbeste show vond, net omdat ik mezelf zoveel druk had opgelegd.’

Het regende behoorlijk tijdens het concert, had u daar last van?

‘Ikzelf niet, al hoop ik dat de regen niet te vervelend was voor het publiek – ik had alle regen op mij willen nemen. (lacht) Pas na het concert besefte ik: iedereen is wel blijven staan, ondanks de regen. Ik voelde superveel liefde van het publiek, en van mijn vrienden en familie die er waren. Ik denk dat ik zelfs tot drie keer heb gevraagd hoeveel mensen er waren uit Leefdaal, het dorp vlak naast Leuven waar ik ben opgegroeid.’

Het nummer ‘Mommy’ droeg u op aan uw moeder in het publiek.

‘Vijftien jaar geleden heb ik het nummer ook gespeeld. Toen was ze er ook, maar kondigde ik het aan met een superongemakkelijke bindtekst. Dat moest ik deze keer beter doen, dus vertelde ik over hoe ze mijn grote voorbeeld is als het gaat over mild zijn en jezelf graag zien. Mijn mama is een soort Boeddha.’

U speelde ook oude nummers die u schreef op kot in de Parkstraat in Leuven.

‘Ik zat er op kot met heel gedreven studenten die als ik nummers schreef vaak reageerden met “Shut up, ik wil studeren” en op mijn muur bonkten. (lacht) Mijn buurjongen was altijd geërgerd, behalve bij ‘Mommy’, daarvan vond hij de tekst zo schoon.’

Speelt u de nummers die u op uw achttiende schreef nog graag?

‘Mijn eerste plaat gaat alleen maar over zelfaanvaarding en zelfliefde, dat zijn thema’s waarmee ik mijn hele leven bezig zal zijn. Het zou anders zijn geweest als het allemaal liedjes waren over mijn liefje back then. Al zou ik wel geen ragganummer meer schrijven. Je blijft evolueren als muzikant, dat genre staat nu verder van mijn bed.’

Bij ‘Pills’ kondigde u aan dat u het op een andere manier zou spelen. Waarom?

‘De boodschap van het nummer past totaal niet meer bij de sfeer waarin ik nu zit. Ik neem opnieuw antidepressiva en in ‘Pills’ praat ik over hoe de verdovende werking van antidepressiva me tegenwerkt en stoort, terwijl ik ze nu zo hard nodig heb om te kunnen leven en creatief te zijn. Antidepressiva hebben mijn leven wederom gered. Daarom voelt het niet juist om de uptemposingle te brengen en ik speel ik een intiemere, emotionelere versie.’

Hoe gaat het nu met u?

‘De laatste maanden gaat het echt goed. Een jaar geleden plaatste ik die emotionele post op sociale media, en daarna heeft het herstel nog lang geduurd. Het schijnt dat hoe dieper je zit, hoe langer het herstel kan duren. Ik blij dat ik ben blijven sporten, ventileren, mediteren en geduld hebben, want nu zijn we er: ik heb het gevoel dat de antidepressiva weer werken en ik eindelijk opnieuw grond heb onder mijn voeten.’