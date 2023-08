Luchtbeelden tonen smeulende ruïnes van uitgebrande huizen na natuurbrand op Hawaï

Een helikopter vloog vrijdag over Maui, het Hawaïaanse eiland dat werd getroffen door zware bosbranden, om een overzicht te krijgen van de verwoesting. De beelden tonen de verschroeide aarde en nog smeulende ruïnes van uitgebrande huizen.

Het dodental staat momenteel op 93 en is daarmee de dodelijkste natuurramp op de eilandengroep sinds Hawaï tot de Verenigde Staten toetrad in 1959. De autoriteiten proberen vast te stellen hoe de brand, die dinsdag begon, zich zo snel en zonder waarschuwing kon verspreiden. Er zijn duizend gebouwen in vlammen opgegaan met veel daklozen tot gevolg. De wederopbouw zal waarschijnlijk vele jaren en miljarden dollars in beslag nemen.

Dodelijke natuurbranden in Hawaï

(sf)