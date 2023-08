Politie in Polen voert onderzoek naar Wagner-stickers

‘We are here’ en ‘join us’, staat erop te lezen. Een QR-code leidt naar een Russische website met meer informatie. Volgens de lokale krant Gazeta Krakowska heeft de politie van Krakau een onderzoek geopend. De stickers werden gezien op straatpalen en in openbare toiletten.

De aanwezigheid van Wagner nabij de Poolse grens in Wit-Rusland leidde eerder al tot nervositeit in Polen. Begin augustus noemde de Poolse premier, Mateusz Morawiecki, de situatie ‘steeds gevaarlijker’.

Nochtans zou de Wagnergroep volgens de laatste berichten alweer wegtrekken uit Wit-Rusland. De militie streek daar neer, nadat de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko tussenbeide was gekomen in het conflict tussen Vladimir Poetin en Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin. In een update schreef de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) donderdag dat Wagner zich aan het voorbereiden is om te vertrekken. Prigozjin werd gezien in Sint-Petersburg.

Het Britse ministerie van Defensie vermoedt dat het Kremlin de banden heeft verbroken en de groep niet langer financiert, schrijft het zondag in een update op X, het voormalige Twitter. Volgens de Britten zit de Wagnergroep volop in een ‘downsizing-proces’ en heeft de militie het financieel moeilijk. Het zou moeten besparen op salarissen en zich herorganiseren. ‘Als de Russische staat Wagner niet langer betaalt, zijn de Wit-Russische autoriteiten de meest plausibele financiers’, voegen ze er nog aan toe. Dat zou dan wel een fikse aanslag zijn op de Wit-Russische middelen, aldus de Britten.