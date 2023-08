Running mate zal vermoorde Ecuadoraanse presidentskandidaat vervangen

Construye, de partij van de vermoorde Fernando Villavicencio, heeft Andrea González aangeduid als hun kandidaat voor de presidentsverkiezingen van aanstaande zondag. De 36-jarige González is een klimaatactiviste die weinig beleidservaring heeft, maar zou door Villavicencio gekozen zijn als zijn running mate. Daarom schuift de partij haar nu naar voren als zijn vervangster. Omdat de stembiljetten al gedrukt zijn, zullen mensen nog de naam van Villavicencio moeten aankruisen, maar de stemmen zullen automatisch aan haar worden overgedragen.

In de peilingen die werden afgenomen voor zijn moord, was Villavicencio niet de populairste kandidaat, hij hing ongeveer in het midden van de acht presidentskandidaten.

Villavicencio werd woensdag driemaal in het hoofd geschoten bij het verlaten van een meeting in een school in de hoofdstad Quito. Zes Colombianen zijn opgesloten als verdachten voor de moord. Een zevende is gedood in een schietpartij met de lijfwacht van de presidentskandidaat.