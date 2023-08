Woede en onbegrip over sirenes die niet afgingen in Hawaï: gerecht opent onderzoek

Verspreid over Maui bevinden zijn 80 sirenes die burgers kunnen waarschuwen voor tsunami’s en andere natuurrampen. Ze loeien luider dan een rockconcert en reiken elk apart bijna een kilometer ver, aldus The New York Times. Maar toen het vuur zich over het tweede grootste eiland van Hawaï verspreidde, bleef het stil.

Verschillende inwoners stellen zich daar vragen bij nu de schade duidelijk wordt: het dodentol is opgelopen tot 89. Daarmee zijn het de dodelijkste natuurbranden in de VS in meer dan honderd jaar. In de stad Lahaina zijn minstens 1.700 gebouwen en woningen in as gelegd. Er wordt gevreesd dat er nog dodelijke slachtoffers zijn. Van honderden inwoners is nog geen nieuws vernomen, zei gouverneur John Green zaterdag.

De woordvoerder van de Hawaïaanse nooddiensten bevestigt dat het alarm niet geactiveerd was. ‘De respons werd bepaald op basis van hoe snel de vlammen zich verspreidden’, zei hij. Daarbij werd voor andere waarschuwingssystemen gekozen, zoals sms-berichten en tv-uitzendingen die waarschuwden voor het gevaar.

In internationale media getuigen verschillende burgers dat de aanpak van de lokale overheid tekortschoot. Tegenover The New York Times zegt Robin Ritchie, een inwoner van Lahaina, dat twee van haar vrienden pas in de gaten kregen wat er aan de hand was, toen het brandalarm in hun eigen huis afging.

‘De noodsirenes worden één keer per maand getest, maar om een of andere reden klonken ze niet om deze branden aan te kondigen. Dat maakt me erg kwaad’, zegt ze. Het netwerk van sirenes in Hawaï is het grootste ter wereld. Verspreid over de eilandengroep zijn er zo’n 400 sirenes.

Een gelijkaardig verhaal vertelt Allen Vu aan CNN. ‘Op mijn telefoon werd ik gewaarschuwd voor felle rukwinden en mogelijk brandgevaar’, zegt hij, ‘maar het was niet het soort bericht dat we krijgen bij andere stormen, waarbij je gsm-toestel gaat trillen en lawaai maken.’

Stroom uitschakelen

Het Amerikaanse gerecht heeft een onderzoek gestart naar de aanpak van de ramp. In een persbericht kondigt magistraat Anne Lopez aan dat het de bedoeling is om ‘de besluiten te begrijpen die zijn genomen voor en tijdens de branden.’

Ook de energiemaatschappij van Hawaï, Hawaiian Electric, wordt fel bekritiseerd. Slachtoffers van de brand laten via hun advocaat weten dat ze het bedrijf voor het gerecht zullen slepen. De energieleverancier zou nagelaten hebben om de stroom uit te schakelen. Dat is een drastische maar effectieve maatregel om het vuur te vertragen: door de felle winden, die snelheden bereikten tot 128 kilometer per uur, werden elektriciteitspalen omvergewaaid, waardoor het vuur verder aangewakkerd werd. Volgens gouverneur John Green stormde het echter zo erg dat hij ‘ernstig twijfelt of er veel aan gedaan kon worden’.