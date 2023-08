China boos over ‘tussenlanding’ van Taiwanese vicepresident in VS

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft fel uitgehaald naar Taiwan en de Verenigde Staten naar aanleiding van een tussenstop die de Taiwanese vicepresident William Lai maakte in New York.

Lai, die op weg is voor een officieel bezoek aan Paraguay, arriveerde zaterdag in New York, officieel voor een overstap. Maar op X (voorheen Twitter) schreef hij dat hij verschillende ontmoetingen zal hebben en bijeenkomsten zal bijwonen.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Taiwanese vicepresident een ‘separatist’ en ‘een onruststoker door en door’. Ook zegt het in diezelfde verklaring dat China ‘resolute en krachtdadige’ maatregelen zal nemen om zijn soevereiniteit en territoriale integriteit te beschermen. Het communistische land beschouwt Taiwan als een afvallige provincie.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder weten dat tussenstops van Taiwanese regeringsvertegenwoordigers ‘routine’ zijn. Lai zou de elfde vicepresident zijn die een tussenlanding in de Verenigde Staten maakt.

Officieel onderhouden Taiwan en de VS geen diplomatieke betrekkingen, maar de VS zijn de belangrijkste wapenleverancier van de eilandstaat die zich door China bedreigd weet. Ook zien de Amerikanen Taiwan als een bondgenoot in hun pogingen om de invloed van China in te perken.

Woensdag vliegt Lai terug uit Paraguay. Dan maakt hij een tussenlanding in San Francisco, waar hij zal spreken met het hoofd van een organisatie die namens de Amerikaanse regering onofficiële contacten onderhoudt met Taiwan.