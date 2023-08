Overwegend droge, maar wisselvallige zondag

De maxima liggen rond 19 graden op de Ardense hoogten, rond 21 graden aan zee en tussen 22 en 24 graden in de meeste andere streken.

Maandagochtend is het licht bewolkt met vooral hoge bewolking. Maar er ontstaan snel stapelwolken, die hier en daar een buitje kunnen produceren. In het zuidoosten kunnen dit stevige buien worden, met kans op onweer. In het westen daarentegen lijkt het droog te zullen blijven. Tijdens de nacht van maandag op dinsdag zijn er nog (onweers)buien mogelijk in de zuidoostelijke helft van het land.

Dinsdag wisselen wolkenvelden af met zonnige perioden. Hier en daar is een bui mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen tussen 21 of 22 graden aan zee en in de Hoge Venen en 23 graden in het centrum.

Woensdagochtend is er nog veel zon, maar daarna wordt het wisselend bewolkt. Vooral in het oosten van het land kunnen er enkele buien vallen. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden.

Donderdag begint waarschijnlijk op sommige plaatsen met ochtendgrijs. Vervolgens wordt het licht tot wisselend bewolkt. In het oosten lijkt er meer bewolking te zijn met kans op een aantal buien. De maxima liggen tussen 22 en 26 graden.