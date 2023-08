Van Tom Lanoye tot Conner Rousseau: ‘Antwerp Pride is één groot feest, maar politieke aspect ervan wordt weer belangrijker’

Niets dan blije gezichten op deze zonovergoten editie van de Antwerp Pride, zowel langs de kant van de weg als bij wie meeloopt. Natalia sluit de parade af met een rijdend liveconcert, Wel Jong neemt deel met een grote groep jeugdige queers en ook de leather community is talrijk aanwezig. Overal klinkt luide muziek, en meerdere delegaties gaan gehuld in roze Barbiekleuren. Op de truck van de verzamelde mediagroepen treffen we zanger en presentator Koen Wauters aan - de Pride is steeds meer een feest waar ook allies (bondgenoten van de queer gemeenschap) graag naartoe komen.

© Kristof Vadino

De Antwerp Pride blijft maar groeien – organisatie en politie schatten dat er op deze zestiende editie 140.000 bezoekers en deelnemers zijn, meer dan de 125.000 van vorig jaar. Er lopen 75 groepen mee, dat zijn er tien meer dan in 2022. Bedrijven als Proximus, De Lijn, Brussels Airlines en SD Worx sturen voor het eerst een delegatie, net als Queers On Wheels (lgbti-leden in een rolstoel) en de Pink Devils, de eerste ‘roze’ voetbalploeg van Vlaanderen. ‘We willen tonen dat voetbal in een gay milieu heel normaal is’, zegt Marcio Vlaeminck (26). Maar of de voetbalwereld omgekeerd ook klaar is voor het team uit Mechelen? ‘Er is zeker nog werk aan de winkel in het voetbal, maar er is al veel minder homofobie dan vroeger.’

Ook leden van Defensie lopen voor het eerst mee op de Antwerp Pride, nadat ze in mei al meeliepen op The Belgian Pride in Brussel. ‘We krijgen vaak de vraag of je homo of lesbienne kan zijn bij het leger’, aldus Bart Dewulf van de Belgian Defence Rainbow Community. ‘Door hier mee te lopen willen we bewijzen dat er zeker een plaats is bij Defensie voor mensen uit de regenbooggemeenschap.’ De groep kreeg toestemming van Minister van Defensie Ludivine Dedonder om mee te lopen in hun kakikleurige werkoutfit. Of die niet te warm is? ‘Zeker en vast’, lacht Dewulf. ‘Maar dat vinden we niet erg, we zijn soldaten.’

© Kristof Vadino

Geestige stunt

Even verderop treffen we dan weer een soldaat van het eerste uur: Tom Lanoye. Voor het eerst sinds lang is de schrijver met het brilletje er weer bij. ‘Ik zou kunnen toekijken vanop een terrasje, maar ik vind het belangrijk om opnieuw mee te lopen. De Pride is één groot feest, maar het politieke aspect ervan wordt weer belangrijker. Overal ter wereld worden prides aangevallen; in landen als Polen, Hongarije en nu ook Italië staan rechten van de lgbti-beweging onder druk. Het is geweldig dat er hier zoveel politici deelnemen, maar ik hoop dat ze morgen ook druk zetten bij hun collega’s uit het Europees Parlement om discriminatie aan te pakken, vooral dan bij de fracties van de EVP en de ECR.’

Tom Lanoye. — © Kristof Vadino

Op zijn leeftijd – hij wordt deze maand 65 – draagt Lanoye geen pluimen meer, wel een speciale ‘discobalhoed, gedistingeerd in het zwart.’ De outfit van Conner Rousseau (‘Gekocht op vakantie’) is daarentegen een pak kleurrijker. Vorig jaar liep de voorzitter van Vooruit al mee op Antwerp Pride, maar dit is de eerste keer sinds zijn veelbesproken coming-outvideo als biseksueel. Er wordt naar geknipoogd in de gratis condooms die partijleden uitdelen met daarop Rousseaus gevleugelde woorden: ‘Minstens voor de twee’ - een geestige (marketing)stunt.

Of het voor Rousseau dan een speciale Pride is? ‘Zo voelt ik het niet aan, ik merk alleen dat er nog meer aandacht is voor mij dan vorig jaar. Het verschil is dat ik hier nu zowel privé als professioneel ben.’ Volgens Rousseau heeft de politiek nog wel wat werk op de plank liggen. ‘Zolang jonge mannen in elkaar worden geslagen in dit land omdat ze op mannen vallen, zolang draagmoederschap niet geregeld is en zolang extreemrechts mensen als abnormaal blijft beschouwen, wil ik een statement maken. Dat dit hier op Antwerp Pride op een leuke manier gebeurt, is twee keer winst.’

Conner Rousseau — © Kristof Vadino.

Waarom politie(k)?

Alle politieke partijen zijn dit jaar opnieuw van de partij, op Vlaams Belang na. Dat is niet naar de zin van de activisten van Campagne Rosa. ‘Iedereen die een machtspositie heeft tegenover queers, zoals politici, politie en het leger, loopt beter niet mee op de Pride’, zegt Jules Van Der Linden (30), die gekleed gaat in een kleurrijke punkoutfit. ‘Een partij als N-VA doet aan performative allyship. Ze zeggen dat ze pro-lgbti zijn, maar hun acties bewijzen het tegendeel.’ Dat politie en defensie helemaal vooraan in de parade lopen, begrijpt Van Der Linden al helemaal niet. ‘Prides zijn ontstaan na Stonewall, toen queers in opstand kwamen tegen politiegeweld (in 1969, red.). Sindsdien is de toestand wel verbeterd, maar niet voldoende. De wetten mogen dan veranderd zijn, veel flikken zijn dat niet.’

Jules Van Der Linden. — © Kristof Vadino

Lanoye heeft er geen probleem mee dat de strijdkrachten meelopen, hij gaat zelfs gezwind met hen op de foto. Ook Saar Van Der Vurst (21), die lesbisch is, vindt het fijn dat politie en defensie deelnemen aan de parade. Voor de jonge vrouw uit Gent is het de eerste keer dat ze naar Antwerp Pride komt. Ze is alleen gekomen en hoopt hier nieuwe queer mensen te ontmoeten. ‘Daarstraks ben ik iemand tegengekomen die supermooi gekleed was, een drag queen. Ik heb haar meteen aangesproken – dat was heel fijn.’

Vanavond wil ze vooral feesten - met het afsluitende Love United-festival op de Kaaien en een tiental afterparties heeft ze daarbij keuze genoeg. ‘Normaal draag ik alleen zwart, maar nu heb ik me gehuld in regenboogkleuren’, vertelt ze trots. ‘Samen met al deze andere mensen hier wil ik vieren wie ik ben, maar ik wil ook tonen aan de rest van België: het is oké om queer te zijn, je mag zijn zoals je bent.’

Saar Van Der Vurst. — © Kristof Vadino

© Kristof Vadino