RWDM houdt drie punten thuis tegen KV Mechelen

RWDM heeft de eerste thuiszege van het seizoen beet. Het won met 1-0 dankzij een doelpunt van Mickaël Biron. De thuisploeg was veruit de betere ploeg in de tweede helft en kon zelf nog wat meer doelpunten maken, maar eentje was genoeg voor een overwinning. KV Mechelen blijft achter met 1 op 9.

KV Mechelen kreeg na twee zware tegenstanders (Club Brugge en KAA Gent) eindelijk eens een iets ‘lichtere’ hap dit seizoen. Die hap werd er zelfs nog iets lichter op toen vlak voor de aftrap bekend raakte dat Xavier Mercier niet zou aantreden met RWDM wegens een lichte blessure.

Tijdens het verkenningskwartier probeerde Pierre Dwomoh zich in de harten van de RWDM-fans te spelen door zich dubbel te plooien aan de linkerflank. Na acht minuten raakte de bal na heel wat gepingel bij hem, waarna hij de achterlijn haalde en de bal terug de zestien inspeelde. Er stond echter niemand klaar om aan te nemen.

Ook KV Mechelen ging op zoek naar iets in het openingskwartier van de eerste helft. Iets na het kwartier versierde Nikola Storm meteen de beste kans van de bezoekers voor de rust: de flankaanvaller trapte vanop links perfect in de linkerhoek van het doel. Thuisdoelman Théo Defourny had een stevige parade nodig.

De tweede helft begon met een wissel aan beide kanten: Yonas Malede kwam er bij KV Mechelen in voor Ngal’ayel Mukau, Cláudio Caçapa gooide dan weer Rikelmi erin voor Niklo Dailly. De wissels deden de wedstrijd goed. Rikelmi bracht de nodige balvastheid in de ploeg, waardoor RWDM een paar keer goed op dreef kwam. Bracht hij Biron eens niet in een uitstekende positie – de Martinikaan raakte een paar minuten na het uur de paal –, dan probeerde de Botafogo-huurling het gewoon zelf.

KV Mechelen stond op kraken, en kraakte uiteindelijk ook. De driedubbele wissel van Steven Defour – Van Hoorenbeeck, Lavalée en Walsh erin voor Foulon, Belghali en Storm – ten spijt, liet Mickaël Biron de netten een kwartier voor tijd voor het eerst trillen.

Defour gooide daarna met Julien Ngoy zijn laatste troefkaart op tafel. RWDM zat toen nog maar aan twee wissels. Die tweede invaller, Makhtar Gueye, had een paar minuten voordien prima op doel getrapt, maar David Bates speelde goed voor stoorzender.

Een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd liet laatste invaller Ngoy de wedstrijd nog bijna helemaal kantelen, maar Defourny stond paraat. Voor KV Mechelen zou een late gelijkmaker zaligmakend geweest zijn, want door deze nieuwe nederlaag blijft de verliezende bekerfinalist van vorig seizoen achter met 1 op 9. RWDM kan daarentegen met een iets geruster zijn.