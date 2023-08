Oostenrijkse politiehelikopter redt Belgische wandelaars, vrees voor hoge rekening

Zeven wandelaars uit België moeten na hun redding uit het hooggebergte in het Oostenrijks-Zwitsers grensgebied voor een gepeperde rekening vrezen. Ze hadden schrik voor de afdaling en lieten zich per helikopter ontzetten. Een nieuwe episode in het debat over wie moet opdraaien voor onvoorbereide wandelaars.

Volgens de politie van de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg hadden vier volwassenen samen met drie kinderen de Schesaplana beklommen, met 2.946 meter de hoogste berg van de Rätikon. Na een overnachting in een hut kregen de wandelaars echter schrik voor de steile afdaling.

Hun gastheer contacteerde vervolgens de politie, die hen per helikopter naar lagere oorden bracht. De politie is van plan om de wandelaars de rekening van de operatie te laten betalen wegens een ‘gebrekkige voorbereiding’, zo staat in de mededeling van de politie.

Al jaren leeft in de Alpenlanden de discussie of reddingswerkers onvoorzichtige of slecht uitgeruste wandelaars de rekening moeten presenteren wanneer ze hulp nodig hebben. De Schesaplana staat vanwege zijn steilte en sneeuwvelden te boek als een uitdagende berg voor wandelaars.