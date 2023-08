Fransman Laurance wereldkampioen wielrennen bij beloften

De Franse wielrenner Axel Laurance heeft in Schotland de gouden medaille in de wegrit bij de beloften veroverd. Hij reed solo naar de zege.

De 22-jarige Fransman was na 169 kilometer de beste na een indrukwekkende solo. Laurance wordt volgend jaar prof bij Alpecin-Deceuninck, de ploeg van de broers Roodhooft en Mathieu van der Poel. Twee keer raak dus voor de Belgische equipe.

In de sprint om de tweede plaats liet de Portugees Antonio Morgado de Slovaak Martin Svrccek achter zich. Alec Segaert was de beste Belg in koers. De vicewereldkampioen tijdrijden finishte op 1:01 als zevende. Gil Gelders werd 22ste op 3:16, topfavoriet Thibau Nys 27ste op 3:24.

Op de erelijst volgt Laurance de Kazach Yevgeniy Fedorov op. Nog nooit won een Belg het WK voor beloften, dat sinds 1996 georganiseerd wordt. Johan Van Summeren en de betreurde Bjorg Lambrecht kwamen er met zilver in 2003 en 2018 het dichtst bij.