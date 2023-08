Van der Poel komt zwaar ten val op WK mountainbike en geeft op

Vorige week zondag kroonde Van der Poel zich nog tot wereldkampioen in het wegwielrennen. Het WK mountainbike was zijn eerste mountainbikewedstrijd in ruim twee jaar. Ook zijn vorige, de olympische mountainbikerit van 2021, verliet hij door een valpartij vroegtijdig.

En toch ziet het ernaar uit dat Van der Poel volgend jaar in Parijs aan de Olympische Spelen zal kunnen deelnemen. Hij reed vooral dit WK met het ook op een olympisch ticket, maar zou dan normaal gezien wel degelijk resultaat (top 10-20) moeten rijden.

Weg olympische droom door de val, leek het dus. Maar gelukkig was er Tom Schellekens. Die reed naar een vijfde plek bij de beloften, in een wedstrijd waar er ook twee tickets voor Parijs 2024 te verdienen waren. Schellekens eindigde achter vier renners van landen die al zeker zijn van deelname (Groot-Brittannië, Frankrijk en de VS), waardoor Nederland - dat niet in de top 19 van de wereldranglijst staat - een van de twee begeerde tickets in de wacht sleepte. Voorlopig, want de definitieve lijst volgt pas eind mei 2024. Als er tegen dan nog verschuivingen zijn op de UCI-ranking, kan Oranje er alsnog naast vallen. Die kans is echter klein.