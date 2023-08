Brussels Justitiepaleis gaat eindelijk uit de steigers (volgende zomer)

Het paleis staat al enkele decennia in de steigers. Volgens staatssecretaris Mathieu Michel (bevoegd voor de overheidsgebouwen) hadden de werken die nu beginnen eigenlijk al 40 jaar geleden moeten begonnen zijn. De huidige stellingen aan de voorgevel werden begin jaren 2000 geplaatst.

De werken aan de voorgevel omvatten niet alleen de restauratie van de gevel zelf, maar ook van het peristilium en het buitenschrijnwerk. Bovendien wordt de erekoer (voorplein) heringericht en voorzien van een hekwerk naar historisch model.

De voorgevel van het Justitiepaleis (gebouwd van 1866 tot 1883) heeft te kampen met slijtage door ouderdom en schade door vochtinfiltraties.

Om het oorspronkelijke uitzicht van het Justitiepaleis te behouden zullen voor het herstel of de vervanging van steenmaterialen op maat gemaakte stenen gebruikt worden die afkomstig zijn uit de originele steengroeves (hoofdzakelijk de steengroeven van Comblanchien in de Franse Bourgogne-streek en de groeven van Blauwe Hardsteen in Soignies).

© put

De werken kosten meer dan 30 miljoen euro.

In de eerste fase (2023-2025) wordt dus de voorgevel aan het Poelaertplein gerestaureerd.

De sokkel van de koepel wordt in een volgende fase gerestaureerd (de koepel zelf werd al in 2003 gerestaureerd). Die werken zijn voorzien tussen 2026 en 2027.

De gevels aan de kant van De Wynantsstraat, de Wolstraat en de Minimenstraat, evenals de gevels aan de binnenkoeren en hellingen, worden in de daarop volgende fasen aangepakt. De concrete planning hiervan zal afhangen van het verloop van de eerste fase.

De bedoeling is om het Justitiepaleis tegen 2030 helemaal stellingvrij te maken.

