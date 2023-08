Anderlecht strikt Franse middenvelder Alexis Flips

Anderlecht heeft zich versterkt met Alexis Flips. De 23-jarige Franse middenvelder komt over van de Franse eersteklasser Reims en zette zijn krabbel onder een contract van vijf seizoenen in Brussel.

‘Ik ben erg fier om bij deze club te tekenen’, reageerde de jonge middenvelder op zijn transfer. ‘Ik voelde meteen dat de club me een ambitieus project kon bieden en dat heeft me snel overtuigd. Ik kan niet wachten om de supporters te ontmoeten en hen opnieuw te laten dromen.’

De Fransman doorliep de jeugdreeksen van Lille, dat hij na een uitleenbeurt aan Ajaccio voor Reims inruilde. In het team van Thomas Foket, Maxime Busi en Thibault De Smet wisselde Flips in zijn eerste seizoen basisplaatsen af met invalbeurten, in zijn tweede seizoen was de vleugelmiddenvelder meer een vaste waarde in het team van Will Still.

In totaal speelde Flips 65 wedstrijden in het A-elftal in Noord-Frankrijk, waarin hij negen keer raak trof en tien assists gaf.

Flips kwam ook twee keer in actie voor het Franse nationale beloftenelftal.

‘We zijn tevreden dat we ons hebben kunnen verzekeren van de diensten van Alexis Flips’, zei CEO of Sports Jesper Fredberg. ‘Alexis past in het profiel dat we zochten: hij is sterk aan de bal, goed in de combinaties en heeft afgelopen seizoen laten zien dat hij ook beslissend kan zijn. Hij is een polyvalente speler die zowel op de vleugel als in een meer centrale rol op het middenveld kan spelen.’