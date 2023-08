Vrouw haalt Guinness record met haar baard

Erin Honeycutt uit Michigan (VS) wordt opgenomen in het Guinness Record Book dankzij haar baard van net geen 30 centimeter. Artsen verwijzen naar het polycysteus-ovarium-syndroom.

Voor haar record heeft de 38-jarige vrouw geen extra hormonenkuur ondergaan, dan was het record ook niet geldig geweest. Ze lijdt aan polycysteus-ovarium-syndroom. Op zich is dat een vaak voorkomende hormonale stoornis bij vrouwen, maar in haar geval is het natuurlijk zeer extreem.

In het nieuwsbericht van Guinness vertelt Erin Honeycutt hoe ze zich al sinds haar dertiende moest scheren en waxen en hoe ze ook andere producten gebruikte om de baardgroei tegen te gaan, leest u hier onder meer in The Guardian. ‘Ik schoor mezelf tot drie keer per dag.’

Uiteindelijk gaf ze, ook door andere medische problemen zoals gezichtsverlies, de strijd tegen de baardgroei op.

Honeycutt zegt in het statement van Guinness dat ze ondanks enkele medische problemen (ze verloor ook een been na een infectie) een positieve kijk op het leven blijft hebben, mede omdat dokters haar dat hebben aangeraden.

Het vorige record stond op naam van de 75-jarige Vivan Wheeler met 25,5 cm.