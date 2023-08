Harry Kane is voor 100 miljoen de nieuwe spits van Bayern

Wat al enkele dagen in de lucht ging, is nu officieel. Harry Kane (30) verlaat Tottenham Hotspur en tekent bij de Duitse recordkampioen Bayern München. Naar Duitse normen betaalt Bayern een recordbedrag

De Duitse recordkampioen zat al langer achter Kane aan, maar Tottenham stelde zich stug op in de onderhandelingen. Bayern duwde echter door voor de Engelse spits en stuurde een delegatie naar Londen om te onderhandelen.

Uiteindelijk ging Tottenham dan toch akkoord voor een definitieve overgang van hun clubicoon. De Spurs ontvangen een bedrag van 100 miljoen voor hun kapitein, waar met bonussen nog 20 miljoen kan bijkomen.

Daarmee wordt de dertigjarige Kane de duurste inkomende transfer aller tijden in de Bundesliga.

Bij de Rekordmeister ligt er een vierjarig contract én het shirt met rugnummer 9 klaar voor Kane.’Ik ben erg blij dat ik nu deel uitmaak van FC Bayern’, aldus Harry Kane in een eerste reactie op de clubwebsite. ‘Bayern is een van de grootste clubs ter wereld en ik heb altijd gezegd dat ik hier naartoe wil verhuizen om mezelf te bewijzen op het hoogste niveau in mijn carrière. FC Bayern wordt gekenmerkt door zijn winnende cultuur - het voelt heel goed om hier te zijn.’

Het contract van Kane bij de Spurs liep normaal over een jaar af, wat betekende dat hij over een jaar transfervrij de deur uit zou kunnen gaan. Kane bleef Tottenham jarenlang trouw, ondanks meermaals gezegd te hebben graag eens een prijs te willen winnen. Met Tottenham Hotspur lukte dat nog steeds niet, dus zal Kane zijn geluk nu beproeven in Duitsland.

Na het vertrek een jaar geleden van Robert Lewandowski naar FC Barcelona had de Duitse kampioen geen erkende pure goalgetter meer.

De Engelsman is sinds begin dit jaar de topscorer aller tijden van Tottenham Hotspur, met inmiddels 280 doelpunten. Kane loste in februari Jimmy Greaves af, die 266 keer scoorde voor de club. De spits mag zich ook de topscorer aller tijden van Engeland noemen met 58 doelpunten voor de nationale ploeg.

Volgens Sky Sports zou het best kunnen dat Kane zaterdagavond al zijn debuut maakt in de Supercup tegen RB Leipzig. Om 2 uur vannacht werd het contract ondertekend en de deal afgerond, nu heeft Bayern tot 15.00 uur om hun nieuwe topspits te registreren bij de Duitse voetbalbond. Als dat lukt, is Kane speelgerechtigd voor het treffen met Leipzig.