Kinderen duiken weg als raket inslaat op hotel in Zaporizja

Het Reikartz Hotel in Zaporizja werd donderdagavond herhaaldelijk het doelwit van Russische luchtaanvallen. Nieuwe beelden tonen hoe het gebouw al in lichterlaaie stond toen een nieuwe raket op het hotel insloeg. Een omstaander filmde die raketinslag terwijl hij er aanwezig was met een aantal kinderen die bang wegdoken toen de raket over hun hoofden vloog.

De VN-coördinator in Oekraïne, Denise Brown, heeft de Russische raketaanval op het hotel scherp veroordeeld. ‘De aanval op een hotel dat vaak door VN-personeel wordt gebruikt om oorlogsslachtoffers te helpen, is absoluut onaanvaardbaar’, zei Brown in een verklaring.

In het verleden gebruikten de VN het gebouw al om burgers te evacueren uit de Azovstalfabriek in de door Rusland bezette havenstad Marioepol. Volgens de organisatie zijn aanvallen op dergelijke civiele infrastructuur in strijd met het internationaal humanitair recht.

Rusland liet inmiddels weten dat de aanval gericht was op ‘buitenlandse huurlingen’. ‘In het gebied van de stad Zaporizja werd een tijdelijke uitvalsbasis van buitenlandse huurlingen getroffen’, aldus een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie.

Bij de aanval kwam een persoon om het leven, zestien anderen raakten gewond, onder wie kinderen. Het Oekraïense ministerie van Defensie wees er al op dat het hotel een kinderdagverblijf huisvestte. De faciliteit was echter pas gesloten op het moment van de inslag, waardoor het aantal slachtoffers relatief beperkt bleef.

