Vier Waalse Delhaize-supermarkten onbereikbaar voor klanten

Vnadaag zijn opnieuw enkele winkels van Delhaize niet toegankelijk voor klanten door vakbondsacties. Het gaat om twee winkels in Henegouwen en twee in Luik, zegt de supermarktketen.

De Delhaize-winkels in Morlanwelz, Montigny, Amay en Embourg worden geblokkeerd, zegt woordvoerder Roel Dekelver. Delhaize schakelt opnieuw een deurwaarder in om de winkels toegankelijk te maken.

Ook de voorbije dagen waren er al vakbondsacties aan verschillende vestigingen. Vrijdagochtend waren veertien van de 128 winkels gesloten of geblokkeerd. Het ging om twaalf winkels in Brussel en twee in Luik.

Van een brede stakingsgolf is evenwel geen sprake meer. De stakingsbereidheid bij het personeel is, zeker in Vlaanderen, al een tijd flink afgenomen. Tussen de vakbonden van Delhaize loopt een belangrijke communautaire breuklijn. In Franstalig België blijven de vakbonden het franchisingplan verwerpen, terwijl ze zich in Vlaanderen pragmatischer opstellen. Daar hopen ze in gesprek te kunnen gaan met de overnemers.

Het protest weegt op de omzet van de groep Ahold Delhaize. De precieze kostprijs is niet duidelijk, maar de bedrijfswinst van het concern Ahold Delhaize in Europa halveerde. Waar normaal 267 miljoen bedrijfswinst verdiend had kunnen worden, was dat maar 134 miljoen, dus 133 miljoen minder dan normaal.

Maandag kondigde de directie aan dat de eerste vijftien van de 128 eigen supermarkten van Delhaize worden overgenomen door zelfstandige uitbaters. De heropening is gepland in de loop van oktober en november.