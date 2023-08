Isolde Lasoen geeft moderne twist aan Franse romantiek en Griekse psychedelica in Openluchttheater Rivierenhof

Met de vibrafoon in een hoofdrol en het meest originele verzoek tot publieksparticipatie dat we ooit hoorden, veroverde Isolde Lasoen uiteindelijk dan toch de harten van het publiek.

Te midden van het smaragdgroene lover in het Antwerpse openluchttheater Rivierenhof zat het publiek, gewapend met regenjassen en paraplu’s, er was immers regen voorspeld, te wachten op Isolde Lasoen. De vaste drumster van onder meer Daan en Absynthe Minded ontpopt zich nu al twee albums lang tot een multigetalenteerde soloartiest met een voorliefde voor Franse yèyè-ritmes (denk Françoise Hardy en Sylvie Vartan) en filmmuziek uit de jaren zestig en zeventig.

Opener ‘Oh dear’, van haar gelijknamige recente plaat, onderstreepte die invloeden meteen: een vette baslijn kabbelde over een tapijt van warmbloedige vibrafoonklanken en trok de luisteraar mee in een dromerig-filmische sfeer, die een concert lang over het openluchttheater zou zweven. ‘Er hangt damp boven jullie hoofden’, merkte Lasoen ergens halverwege haar set laconiek op. Wat later leidde ze ‘Lune noire’ in met een uitleg over een onzichtbare maan. Nu we die bindteksten hier zo zwart op wit neerschrijven, lijken ze een tikje zweverig. Toch waren ze dat allesbehalve. Ze pasten simpelweg bij de sfeer die Lasoens songs ademden: filmisch, Frans, vintage, romantisch.

Borstels

‘Muse au musée’ lonkte naar de moderne romantiek van het Franse elektroduo Air en liet gitarist Ben Van Camp alvast warm lopen voor zijn solomomentje in ‘Douce mélancholie’. Op plaat is dat een duet met de Franse zanger-muzikant Bertrand Burgalat, maar hier nam Van Camp diens zanglijn voor zijn rekening. Het klonk iets minder diep en smachtend - en laten we de verwijzing hier maar meteen droppen, dan zijn we ervan af: ook iets minder Gainsbourg-achtig. Maar met die gitaarsolo maakte hij veel goed.

© Ine Van Baelen

Intussen was de frontvrouw achter haar drumstel vandaan gekomen om het tempo op te drijven met ‘Wishful thinking’, een poppy song waarin ze overschakelde op het Engels en nét iets te vaak achterom keek naar haar muzikanten om ons te overtuigen van haar frontvrouwschap. Lasoen leek het gezelschap van haar basdrum en cimbalen te missen. Het publiek raakte intussen stilaan opgewarmd - allicht hielp het dat de voorspelde regen uitbleef - en gaf bij elke song een iets enthousiastere respons. Al helemaal toen Lasoen zich uitleefde achter de vibrafoon én in een mooie drumsolo aan het einde van ‘Bed & breakfast’, ‘een jazzke’ zoals ze die song zelf bestempelde. Haar achtergrond als jazzdrummer kreeg vervolgens alle ruimte in het weirde ‘Evil Elvis’. Ze haalde er zelfs haar borstels voor boven. Beborstelde drums, warme vibrafoon, en hoge, smachtende ‘oe-oe’-tjes: alsof dat nog niet volstond om week in de benen van te worden, gooide Lasoen er nog een hoogst origineel verzoek aan het publiek tegenaan.

Belletjes

‘Willen jullie even allemaal met jullie autosleutels rinkelen?’

Belletjesgerinkel vulde het openluchttheater, en Lasoen bracht haar bekende cover van ‘The four horsemen’, een psychedelisch nummer van de eighties-progrockband Aphrodite’s Child. Een cultsong vol Bijbelse referenties verheffen tot een moderne, magische ode aan muzikale exuberantie (met een beetje hulp van de lichtshow, die een rode gloed over het podium liet glijden): Isolde Lasoen en haar band slaagden er met verve in. Haar gitarist ging er zelfs van huppelen.