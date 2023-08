Oprichter van cryptobeurs opnieuw naar de cel

De van fraude verdachte oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, Sam Bankman-Fried, is opnieuw gearresteerd. Hij was op borgtocht vrij, maar een rechter in New York heeft de borgtocht vrijdag vervroegd ingetrokken.

De aanklagers in het proces tegen Bankman-Fried hadden de rechter gevraagd Sam Bankman-Fried opnieuw gevangen te nemen. Volgens hen zou de Amerikaanse ondernemer documenten hebben gelekt aan The New York Times in een poging om een belangrijke getuige in de zaak tegen hem in diskrediet te brengen.

De inmiddels 31-jarige Bankman-Fried wordt ervan verdacht fraude te hebben gepleegd bij FTX. In het driejarige bestaan van FTX haalde hij meer dan 1,8 miljard dollar op bij investeerders, waaronder zelfs multi­nationale conglomeraten als de Softbank Group. Volgens de aanklacht tegen hem sluisde hij dat fortuin ­vooral door naar zijn privébedrijf ­Alameda Research, dat hij als een hefboomfonds gebruikte. Zo zou hij miljarden in ‘hoogst speculatieve’ durfinvesteringen hebben gepompt voor eigen gewin, en vloeiden miljoenen naar vastgoed op de Bahama’s.

Toen de waarde van de cryptomunten vorig jaar sterk ­begon te dalen en steeds meer ­investeerders hun inleg terugvroegen, zou Bankman-Fried nog meer geld vanuit FTX rechtstreeks naar zijn hefboomfonds hebben versast.

Hij werd daarvoor in december vorig jaar gearresteerd en weer vrijgelaten in ruil voor een borg van 250 miljoen dollar en in afwachting van zijn proces stond de 31-jarige onder elektronisch toezicht in zijn ouderlijk huis.