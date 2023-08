Zware Dodentocht in Bornem door hevige regen

Om 7 uur vanmorgen zijn de eerste deelnemers van de Dodentocht opnieuw in Bornem gearriveerd. Een twintigtal lopers kwam in groep aan in het centrum van Bornem.

Van de 13.000 ingeschreven wandelaars gingen er vrijdagavond uiteindelijk 11.817 van start. In de loop van de ochtend begon het stevig te regenen en dat was het teken voor veel wandelaars om er al vervroegd de brui aan te geven. Het parcours werd door de modder erg zwaar.

Vanmorgen om 8 uur was er sprake van 1.500 opgaves.

Om 7.45 uur hadden al 44 deelnemers de eindstreep van de 54ste Dodentocht gehaald.

Om klokslag 21 uur was vrijdagavond de 54ste Internationale Dodentocht van start gegaan: de eerste in een paar jaar. Vorig jaar was het traject ingekort door de hitte. Eerder stak corona een stok in de wielen

De deelnemers hadden maar één doel voor ogen: de 100 kilometer afleggen binnen de 24 uur. Somigen deden het dus in 10 uur.

Qua temperatuur werd vrijdagavond ideaal wandelweer voorspeld. Enig nadeel: er was stevige regen op komst. Maar dat lieten de duizenden wandelaars toen nog niet aan hun hart komen.

