De Bruyne geblesseerd, Kompany verliest

0-3 werd het in de confrontatie tussen de trainers Kompany en zijn leermeester Guardiola. Erling Haaland bewees daarbij dat zijn 52 goals van vorig seizoen geen toevalstreffers waren. De Noor nam in de 4e en de 36e minuut de eerste twee doelpunten voor zijn rekening.

Maar er was ook slecht nieuws voor Manchester City. Kevin De Bruyne heeft opnieuw een hamstringblessure opgelopen. Hij moest al na 23 minuten naar de kant.

‘We zullen hem weer enkele weken moeten missen’, bevestigde zijn trainer Pep Guardiola. ‘Hij blesseerde zich op dezelfde plaats als tijdens de finale van de Champions League.’

In juni moest De Bruyne tijdens de Champions League-finale na 36 minuten naar de kant. ‘Hij leek goed hersteld, maar misschien was het een vergissing om hem zo snel weer terug te laten keren’, geeft Guardiola toe. ‘We moeten met hem en de medische staf bekijken wat er precies gebeurd is. Kevin voelde zich echt goed en hij speelde ook goed. Hij had zelf gevraagd om aan de partij te beginnen en de eerste 50-55 minuten te spelen. Ik had hem ook in de 50e of 70e minuut kunnen laten invallen, maar dan was dit misschien evengoed gebeurd. Hij is erg teleurgesteld nu, maar hij is sterk en zal zich wel weer terug knokken.’

Voor Kompany werd het niet het gedroomde debuut als trainer in de Premier League. ‘Maar ik heb goede dingen gezien en we zullen alleen maar sterker worden’, trok de trainer van Burnley toch positieve conclusies. ‘Winnen zat er nooit in, maar een doelpuntje hadden we misschien wel verdiend. Dit moet onze slechtste wedstrijd van het seizoen geweest zijn, want we willen het elke match opnieuw beter en beter doen. Het is een proces.’