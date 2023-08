Speciaal aanklager wil Trump in januari 2024 voor het gerecht

Eerder had federale rechter Tanya Chutka, die het proces zal voorzitten in Washington, op 28 augustus een hoorzitting gepland om de procesdatum vast te leggen. Zo gaf ze de aanklager tot 10 augustus en de verdediging tot 17 augustus de tijd om opmerkingen te formuleren.

Smith stelde donderdag 2 januari 2024 voor als start van het proces en argumenteerde dat de zaak ‘niet meer dan vier tot zes weken zou mogen duren’. Hij zet er naar eigen zeggen vaart achter met de startdatum, omdat het proces volgens hem ‘een zaak van algemeen belang’ is, en dat verdient een ‘snelle oplossing’.

Trump zelf ziet dat anders en vindt dat het proces pas na de verkiezingen zou moeten beginnen. ‘Dit is inmenging in de verkiezingen’, zei hij donderdag tegen journalisten in New Jersey. ‘Als het eerder is, speel je ze gewoon in de kaart.’

De voorgestelde datum ligt zo’n twee weken voor de start van de Republikeinse voorverkiezingen, waarin besloten wordt welke presidentskandidaat de partij naar voren schuift voor de verkiezingen in november volgend jaar.